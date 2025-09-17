دانشجومعلم آران و بیدگلی در جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاه فرهنگیان موفق به کسب دو رتبه ملی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در مرحله نهایی سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه فرهنگیان کشور که با حضور پرشور دانشجومعلمان سراسر کشور در استان مازندران برگزار شد، «قاسم بختی آرانی»، قاری و حافظ جوان شهرستان آران و بیدگل، توانست با شایستگی دو مقام‌ برتر را در رشته‌های مختلف کسب کند.

وی ، در این دوره از مسابقات در رشته حفظ ۱۰ جزء مقام سوم و در بخش گروهی رشته تواشیح با گروه انوارالهدی «مقام اول« را به خود اختصاص داد و افتخاری دیگر برای جامعه قرآنی این شهرستان به ارمغان آورد.

این جشنواره در ۷ بخش اصلی شامل آوایی، معارفی، پژوهشی، فن‌آوری و رسانه‌ای، هنری، ادبی، نوآفرینی قرآنی و در مجموع ۳۰ رشته در استان مازندران برگزار شد.

درخشش این قاری جوان، بار دیگر ظرفیت و توانمندی‌های قرآنی شهر نمونه قرآنی آران و بیدگل را به نمایش گذاشت.