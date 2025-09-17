پخش زنده
امروز: -
مرکز امور قرآنی آستان قدس رضوی، دورههای آموزش عمومی قرآن کریم را در مساجد سراسر کشور برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز امور قرآنی آستان قدس رضوی به منظور ترویج و تعمیق معارف قرآنی در جامعه، اقدام به برگزاری دورههای گسترده آموزش عمومی قرآن کریم در مساجد سراسر کشور کرده است.
این دورهها با عنوان «شمیم تلاوت رضوی» در سطوح مختلف و برای ردههای سنی مختلف، با اعزام مربیان مجرب و اعطای گواهینامه معتبر، اجرا میشود.
بر اساس این طرح، علاقهمندان به یادگیری قرآن میتوانند در مساجد محل خود، از آموزشهای استاندارد و باکیفیت بهرهمند شوند.
این دورهها ویژه گروه سنی ۸ سال به بالا در چند محور اصلی، از جمله دورههای «روخوانی و روانخوانی»، «تجوید مقدماتی و تکمیلی» و «آموزش ترتیل» برگزار میشود.
هم چنین دورههای «مفاهیم و تفسیر قرآن کریم» نیز برای نوجوانان و بزرگسالان ۱۵ سال به بالا طراحی شده است.
ویژگی ممتاز این دورهها، اعزام مربیان مجرب و کارآزموده از مرکز امور قرآنی آستان قدس رضوی و همچنین اعطای گواهینامه معتبر در پایان هر دوره به فراگیران است.
ثبتنام در همۀ ایام سال از طریق سامانه الکترونیکی به نشانی اینترنتی edu.quranrazavi.ir امکانپذیر است و دورهها در هر مسجد، بلافاصله پس از تکمیل ظرفیت آغاز خواهد شد.
علاوه بر این، مساجدی که متقاضی برگزاری این دورهها هستند، میتوانند از طریق لینک اختصاصی در /quranrazavi.com/masajed-shamim اقدام به ثبت نام کنند.
متقاضیان همچنین میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۵۱-۳۷۱۳۸۷۱۰ تماس برقرار کنند.