به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز امور قرآنی آستان قدس رضوی به منظور ترویج و تعمیق معارف قرآنی در جامعه، اقدام به برگزاری دوره‌های گسترده آموزش عمومی قرآن کریم در مساجد سراسر کشور کرده است.

این دوره‌ها با عنوان «شمیم تلاوت رضوی» در سطوح مختلف و برای رده‌های سنی مختلف، با اعزام مربیان مجرب و اعطای گواهینامه معتبر، اجرا می‌شود.

بر اساس این طرح، علاقه‌مندان به یادگیری قرآن می‌توانند در مساجد محل خود، از آموزش‌های استاندارد و باکیفیت بهره‌مند شوند.

این دوره‌ها ویژه گروه سنی ۸ سال به بالا در چند محور اصلی، از جمله دوره‌های «روخوانی و روان‌خوانی»، «تجوید مقدماتی و تکمیلی» و «آموزش ترتیل» برگزار می‌شود.

هم چنین دوره‌های «مفاهیم و تفسیر قرآن کریم» نیز برای نوجوانان و بزرگسالان ۱۵ سال به بالا طراحی شده است.

ویژگی ممتاز این دوره‌ها، اعزام مربیان مجرب و کارآزموده از مرکز امور قرآنی آستان قدس رضوی و همچنین اعطای گواهینامه معتبر در پایان هر دوره به فراگیران است.

ثبت‌نام در همۀ ایام سال از طریق سامانه الکترونیکی به نشانی اینترنتی edu.quranrazavi.ir امکان‌پذیر است و دوره‌ها در هر مسجد، بلافاصله پس از تکمیل ظرفیت آغاز خواهد شد.

علاوه بر این، مساجدی که متقاضی برگزاری این دوره‌ها هستند، می‌توانند از طریق لینک اختصاصی در /quranrazavi.com/masajed-shamim اقدام به ثبت نام کنند.

متقاضیان همچنین می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۵۱-۳۷۱۳۸۷۱۰ تماس برقرار کنند.