به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان، هدف از برگزاری این رویداد را معرفی جاذبه‌های گردشگری جهان شهر کاشان، ایجاد نشاط اجتماعی و برجسته‌سازی اهمیت حفاظت از محوطه‌های باستانی دانست و ادامه داد: ساعت ۱۷ حدود ۴۰ خودرو در مسیر بلوار امام رضا (ع)، میدان کتاب، میدان ابوالفضل (ع)، خیابان امیرکبیر به سمت باغ فین حرکت خواهند کرد.

علیرضا عبدالله زاده افزود: پایان مسیر این رالی، پیاده راه منتهی به سیلک خواهد بود که خودرو‌ها از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در آنجا مستقر خواهند شد تا علاقه‌مندان ضمن بازدید، با جلوه‌ای متفاوت از هم‌نشینی تاریخ کهن و میراث معاصر آشنا شوند.