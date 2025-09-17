به مناسبت هفته وقف، هشتاد و پنجمین مرحله از طرح ویزیت رایگان پزشکان متخصص و اهدای دارو برای افراد کم‌برخوردار در آستان مقدس امامزاده موسی مبرقع (ع) قم اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر امداد و درمان سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه علی‌ابن‌ابی‌طالب (ع) قم گفت: این طرح با عنوان «مهر تندرستی» یا طرح شهید دکتر رهنمون از سال ۱۳۹۵ با همکاری اداره‌کل اوقاف و امور خیریه در مناطق کم‌برخوردار در حال اجرا است.

مهدی نادعلی افزود: در این مرحله که از ابتدای هفته وقف تا پایان هفته دفاع مقدس اجرایی می‌شود، ۱۲ پزشک متخصص به ارائه خدمات می‌پردازند.

وی گفت: در قالب اجرای طرح شهید رهنمون در مناطق کم‌برخوردار، تاکنون بالغ بر ۳۵ هزار و ششصد نفر تحت درمان قرار گرفته‌اند.