فریدون فیاضی بروجنی، مجری طرح احداث خطوط لوله انتقال نفت خام گوره - جاسک و پایانه مربوطه و طرح خطوط لوله و تأسیسات جانبی انتقال نفت خام میدان‌های غرب کارون با اعلام این خبر گفت: پست برق پردیس که میان دو نیروگاه اصلی استان هرمزگان (نیروگاه خلیج فارس و نیروگاه بندرعباس) واقع شده، دارای دو ترانسفورماتور ۲۵۰ مگاولت‌آمپر و ۱۲ فیدر خروجی ۶۳ کیلوولت است.

بر اساس گزارش شرکت مهندسی و توسعه نفت، این پست برق به‌منظور تأمین برق پایدار تلمبه‌خانه شماره ۵ طرح راهبردی گوره - جاسک و ایجاد زیرساخت توسعه صنعتی و کشاورزی در شرق بندرعباس احداث و به شبکه سراسری متصل شده است.

بر اساس طراحی انجام‌شده، تنها دو فیدر برای تغذیه تلمبه‌خانه اختصاص یافته و ۱۰ فیدر دیگر به برق منطقه‌ای هرمزگان واگذار شده است. هریک از این فیدر‌ها توانایی تأمین برق یک شهرک صنعتی را دارد که می‌تواند شامل واحد‌های پرورش میگو، صنایع متوسط و بزرگ، تأسیسات آب‌شیرین‌کن و سایر صنایع زیرساختی باشد.

مصرف تلمبه‌خانه حدود ۵ درصد از توان پست جدید است و به این ترتیب ۹۵ درصد ظرفیت باقی‌مانده می‌تواند به‌طور کامل در خدمت توسعه منطقه قرار گیرد. احداث این پست با بهره‌گیری از ظرفیت نیروگاه‌های اطراف، زمینه‌ساز توسعه پایدار زیرساخت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی در شعاع ۵۰ کیلومتری خواهد بود.

همه مراحل طراحی، تأمین تجهیزات، احداث و اجرای این پروژه توسط پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی و با بهره‌گیری حداکثری از توان نیرو‌های بومی منطقه انجام شده است و گامی مهم در مسیر خودکفایی و توسعه زیرساخت‌های ملی به‌شمار می‌رود.

احداث این پست برق، در کنار احداث بیش از ۱۰ پست برق دیگر به همراه خطوط انتقال برق در استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان در مسیر خط انتقال نفت خام گوره - جاسک، برگ زرینی در کارنامه دستاورد‌های این پروژه ملی و راهبردی و خدمتی مؤثر به آبادانی کشور محسوب می‌شود.

