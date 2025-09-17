پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه بیش از یکسوم جمعیت استان را جوانان تشکیل میدهند گفت: این ظرفیت ارزشمند باید با سیاستگذاری درست به فرصتهای واقعی تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حبیبی در نشست ستاد ساماندهی جوانان استان به اجرای موفق برنامههای فرهنگی و ورزشی اخیر و استقبال گسترده جوانان گفت: این حضور نشاندهنده سرمایه اجتماعی عظیمی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه جوانان امروز از نسلهای گذشته پویاتر و توانمندترند، خاطر نشان کرد: موفقیتهای چشمگیر در میادین ورزشی، پیشرفت در حوزههای علمی و دانشبنیان، رشد در رشتههای پزشکی و مهندسی و حتی نقشآفرینی در سازمانهای بینالمللی، همه نشانه استعداد و نبوغ جوانان ایرانی است که این دستاوردها استقلال کشور را تضمین کرده و وابستگی به بیگانگان را کاهش داده است.
مایه افتخار است که در کنار شما در خدمت به نسل جوان نقشآفرینی کنم و بدون تردید، آینده کشور به دست همین جوانان ساخته خواهد شد و هرچه امروز برای آنان سرمایهگذاری کنیم، فردایی قدرتمندتر و افتخارآفرینتر برای ایران اسلامی رقم خواهد خورد.