پخش زنده
امروز: -
نخستین همایش حوزه علمیه پیشرو و سرآمد از اندیشه تا اقدام در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نخستین همایش حوزه علمیه پیشرو و سرآمد از اندیشه تا اقدام بر اساس منویات مقام معظم رهبری، با حضور ۲۳۰ نفر اساتید و طلاب حوزههای علمیه استان برگزار شد.
این همایش در قالب ۴ کارگاه تخصصی با موضوع بهره مندی از فناوریهای جدید و فضای مجازی در خدمات رسانی حوزههای علمیه، برنامه ریزی شده است.
در این همایش ۴۰۰ برنامه متنوع فرهنگی با معیارهای ارتقا سطح کیفی امور حوزههای علمیه به ۱۰ حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری ابلاغ میشود.