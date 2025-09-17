نهمین دوره توانمند سازی و تربیت مربی احکام کسب و کار اصناف با حضور ۲۰۰ روحانی در مجتمع فرهنگی ولایت قم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نهمین دوره توانمند سازی و تربیت مربی احکام کسب و کار (اصناف) از امروز به مدت ۵ روز با همکاری موسسه فقه اقتصادی طیبات و سازمان بسیج اصناف کشور در مجتمع فرهنگی ولایت قم آغاز شد.

موضوعات و محور‌های این دوره‌های آموزشی شامل احکام معاملات سنتی و احکام معاملات نوظهور رایج مانند رمز ارزها، بازار یابی شبکه‌ای، بانک، بورس و بیمه است.

مطابق قانون نظام صنفی کشور تمام متقاضیان دریافت مجوز کسب و کار باید در دوره آموزش احکام صنف و رسته شغلی خود شرکت کنند.