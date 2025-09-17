دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از تعیین مهلت یک ماهه برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ارائه بسته سیاستی پیشنهادی برای عملیاتی‌سازی سند آمایش آموزش عالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی باقر طاهری‌نیا، دبیر ستاد علم و فناوری، دویست و سی‌وپنجمین جلسه ستاد علم و فناوری این شورا با محوریت بررسی گزارش اجرایی‌سازی «سیاست‌ها و ضوابط آمایش آموزش عالی» طاهری‌نیا با اشاره به اینکه سند آمایش آموزش عالی در اسفندماه ۱۳۹۴ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، گفت: این سند ۸ تکلیف مشخص را برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معین کرده است.

وی گفت: اگرچه در دولت‌های مختلف تلاش‌هایی برای اجرای آن صورت گرفته و توفیقات نسبی در حوزه‌هایی مانند ساماندهی برخی موسسات آموزش عالی و کد رشته‌محل‌ها حاصل شده، اما در مجموع پیشرفت قابل توجهی در عملیاتی‌سازی کامل آن نداشته‌ایم.

دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی مهم‌ترین دستاورد جلسه امروز را شکل‌گیری یک «اراده واحد» میان نهاد سیاست‌گذار، دستگاه اجرایی و سایر نهاد‌های حاکمیتی برای اجرای این سند دانست و افزود: همه دست‌اندرکاران به این نتیجه رسیده‌اند که تأخیر بیشتر در اجرای سند آمایش آموزش عالی، موجب هدررفت منابع، از دست رفتن زمان و تحمیل هزینه‌های غیرقابل جبران به نظام علم، فناوری و اقتصاد آموزش عالی کشور خواهد شد.

بسته سیاستی جدید؛ به‌روز و عملیاتی

بر اساس گزارش دبیر ستاد علم و فناوری، در جلسه امروز معاون آموزشی وزارت علوم گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه برای ساماندهی موسسات آموزش عالی ارائه کرد. پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد وزارت علوم ظرف مدت یک ماه آینده، «بسته سیاستی پیشنهادی» خود را برای اجرایی‌سازی کامل سند آمایش به شورا ارائه دهد.

طاهری‌نیا در خصوص ویژگی‌های این بسته جدید افزود: این بسته صرفاً یک برنامه کلی نخواهد بود. دو الزام مهم برای آن در نظر گرفته شده است: اول، باید الزامات تأمین منابع مالی برای اجرای طرح در آن به وضوح دیده شود و دوم، باید دارای زمان‌بندی دقیق و مشخص اجرایی باشد تا به عنوان تضمینی برای تحقق اهداف عمل کند.

وی تأکید کرد که این بسته پس از دریافت، در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته و پس از تصویب، برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

بسته‌ای متناسب با نیاز‌های روز کشور

دبیر ستاد علم و فناوری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این بسته بر اساس همان سند قدیمی سال ۱۳۹۴ تدوین می‌شود، گفت: خیر، این بسته فرصتی برای به‌روزرسانی است. در تدوین آن، تحولات جدید اقتصادی، پیشرفت‌های عرصه علم و فناوری و رویکرد‌های نوین در خصوص تأمین نیروی انسانی برای حوزه‌های اولویت‌دار کشور در نظر گرفته خواهد شد.

طاهری نیا افزود: بسته سیاستی جدید در چارچوب همان سند آمایش خواهد بود با این تفاوت که تحولات علم و فناوری و ضرورت‌ها و اقتضائات جدید در آن دیده خواهد شد، بنابراین، امید است بسته جدید، به‌روزتر، عملیاتی‌تر و ناظر به نیاز‌های امروز ایران باشد.

وی اظهار داشت: اقدامات وزارت علوم از صفر شروع نخواهد شد، بلکه با استفاده از تجارب مثبت و منفی گذشته و با هدف رفع موانع فعلی، تدوین و اجرا می‌شود.

در بخش دیگری از این جلسه، موضوع استفاده از ظرفیت سامانه‌های موجود، از جمله سامانه نان و ظرفیت بنیاد ملی علم ایران، برای سفارش پروژه‌های مطالعاتی و سیاستی در حوزه علم و فناوری نیز مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.