پخش زنده
امروز: -
درحالیکه حمله تروریستها به سه پاسگاههای پلیس و مرزبانی ارتش پاکستان در ایالتهای خیبیرپختونخوا و بلوچستان دستکم ۴ کشته برجای گذاشت، عملیات ارتش این کشور در منطقه «خضدار» نیز منجر به هلاکت ۵ تروریست شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما درحالیکه حمله تروریستها به سه پاسگاههای پلیس و مرزبانی ارتش پاکستان در ایالتهای خیبیرپختونخوا و بلوچستان دستکم ۴ کشته برجای گذاشت، عملیات ارتش این کشور در منطقه «خضدار» نیز منجر به هلاکت ۵ تروریست شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «آج نیوز»، سه پاسگاه پلیس و نیروهای مرزبانی ارتش پاکستان شب گذشته در مناطقه «شیرانی»، «بنو» و «کرک» ۴ نیروی امنیتی از جمله یک افسر پلیس کشته و چهار تروریست نیز به هلاکت رسیدند.
همزمان با این حملات ارتش پاکستان از یک عملیات ضد تروریستی در منطقه «خضدار» در ایالت بلوچستان خبر داده و اعلام کرد: در این عملیات پنج تروریست تحت حمایت هند به هلاکت رسیدند.
منابع خبری با اعلام کشف و ضبط مقادیر زیاد سلاح و مهمات از مخفیگاه این تروریستها افزودند: تروریستهای کشتهشده در چندین حمله تروریستی در مناطق مختلف ایالت بلوچستان دست داشتند.
این دو رویداد بار دیگر چالشهای امنیتی بلوچستان را آشکار ساخت؛ جایی که از یکسو تهدیدهای تروریستی همچنان جان نیروهای امنیتی و مردم را هدف قرار میدهد و از سوی دیگر عملیات موفق ارتش پاکستان نشاندهنده عزم اسلامآباد برای مقابله با گروههای مسلح است.