به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عباس داوطلب با اشاره بررسی محور‌های کلیدی آغاز سال تحصیلی در نشست مدیران مدارس استثنایی استان گفت: در این نشست برنامه‌های اجرایی برای بازگشایی مدارس در مهرماه از جمله آماده‌سازی فضا‌های آموزشی، تامین نیاز‌های آموزشی و اجرایی، و هماهنگی با واحد‌های مختلف، به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت.

وی همچنین ازساماندهی و سازماندهی نیروی انسانی با هدف تأمین به‌موقع و متناسب معلمان و کادر اجرایی مدارس استثنایی و ارائه برای بهینه‌سازی این فرآیند خبر داد.