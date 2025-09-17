پخش زنده
هشتصدو چهلمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور امروز به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر اعضا برگزار شد. در این جلسه شیوهنامه اجرایی آییننامه نحوه نامگذاری روزها و مناسبتهای خاص به تصویب رسید و گزارش عملکرد دستگاهها در این حوزه بررسی شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ابتدای این جلسه، حجتالاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ، ضمن تشریح اقدامات انجام شده در خصوص مناسبتهای ملی و مذهبی، بر اهمیت توجه ویژه به مناسبتهایی که جنبه استانی و حیثیتی دارند، تأکید کرد. وی افزود: “برخی مناسبتها، هویت منطقهای و ملی ما را بازتاب میدهند و حضور مسئولان کشوری و لشکری در این رویدادها، ضمن ارج نهادن به آنها، میتواند الگویی برای سایر نقاط کشور باشد.”
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه، پیشنهاد راهاندازی یک سامانه جامع برای ثبت و پایش گزارش عملکرد دستگاههای فرهنگی در حوزه مناسبتها را مطرح کرد. وی بیان داشت: “این سامانه با رویکرد هوشمند، امکان بررسی دقیقتر گزارشها و استخراج نتایج را فراهم میآورد و به همفکری با نهادهایی که تجربیات موفقی در این زمینه داشتهاند، نیازمندیم.” خسروپناه همچنین به ارزش فعالیتهای مردمی و کمهزینه اشاره کرد و خواستار حمایت و تشویق اینگونه اقدامات شد.
قادر آشنا، مشاور وزیر و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور نیز جزئیات شیوهنامه مصوب را تشریح کرد. وی تصریح کرد: این شیوهنامه شامل یک مقدمه، ۹ ماده و ۲ تبصره است و به انواع نامگذاریها، اعم از تاریخی، ترویجی و روزهای شخصیتی میپردازد.
آشنا همچنین سطوح مختلف نامگذاری را برشمرد که شامل مناسبتهای تقویم رسمی، ضمیمه تقویم، و تقویم اصناف و مشاغل میشود.
بر اساس این شیوهنامه، روش ارائه پیشنهاد برای نامگذاری روزها و مناسبتهای خاص با در نظر گرفتن شرایط عمومی و اختصاصی، تعیین تکلیف شده است. روزها و مناسبتهای ایرانی و اسلامی در متن تقویم اصلی، مناسبتهای استانی در ضمیمه، مناسبتهای جهانی با نظر شورا، و مناسبتهای اصناف در تقویم مخصوص اصناف درج خواهند شد.
در بخش دیگری از این نشست، گزارش عملکرد سازمانها و دستگاههای مختلف در خصوص مناسبتهای تقویم رسمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای شورا پیشنهادهایی را در جهت بهبود فرآیندها مطرح کردند که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
این مصوبات و پیشنهادات، گامی مهم در جهت نظاممند کردن فرآیند نامگذاری مناسبتها و ارتقاء سطح کیفی و کمی برنامههای فرهنگی مرتبط در کشور محسوب میشود.