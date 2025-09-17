پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد: با اجرای طرح توانا، شیوههای خلاق جایگزین تدریس سنتی در مدارس میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دهقان بهاء آبادی با اشاره به تغییر روش آموزش معلمان گفت: طرح توانا جایگزین روشهای سنتی و غیرفعال میشود.
وی اظهار داشت: این طرح بر ظرفیتهای معلمان و مدیران از طریق برگزاری کارگاههای گروهی و روشهای خلاق تکیه دارد.
آزادی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان یزد هم گفت: طرح توانا با هدف اصلاح روشهای آموزشی و تحول در محیطهای یادگیری، بر اساس سند تحول بنیادین و با تاکید بر روشهای فعال، مشارکتی و خلاق در حال اجراست.