مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد: با اجرای طرح توانا، شیوه‌های خلاق جایگزین تدریس سنتی در مدارس می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دهقان بهاء آبادی با اشاره به تغییر روش آموزش معلمان گفت: طرح توانا جایگزین روش‌های سنتی و غیرفعال می‌شود.

وی اظهار داشت: این طرح بر ظرفیت‌های معلمان و مدیران از طریق برگزاری کارگاه‌های گروهی و روش‌های خلاق تکیه دارد.

آزادی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان یزد هم گفت: طرح توانا با هدف اصلاح روش‌های آموزشی و تحول در محیط‌های یادگیری، بر اساس سند تحول بنیادین و با تاکید بر روش‌های فعال، مشارکتی و خلاق در حال اجراست.