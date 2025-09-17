پخش زنده
فرماندار شهرستان ویژه مراغه بازپس گیری اراضی ملی دهکده توریستی را از شرکت سرمایه گذار طرح خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی امین امینیان در جلسه کمیته گردشگری مراغه افزود: اراضی ملی این دهکده ۲۰ سال پیش برای سرمایه گذاری و ایجاد طرحهای گردشگری به یک شرکت سرمایه گذاری واگذار شده اما این شرکت سرمایه گذار با گذشت سالیان سال اقدامی برای اجرای طرح و سرمایه گذاری انجام نداده است.
فرماندار مراغه از اداره راه و شهرسازی و شهرداری خواست به بازپس گیری و واگذاری این اراضی به شرکتهای سرمایه گذاری اقدام کنند.
وی گفت: اراضی دهکده توریستی در دهه ۸۰ برای ایجاد امکانات و زیرساختهای گردشگری به یک شرکت سرمایه گذار واگذار شده است.
امین امینیان افزود: هر چه زودتر این اراضی باز پس گرفته شده و برای توسعه گردشگری و ایجاد زیرساختهای تفریحی به سرمایه گذاران فعال واگذار شود.
فرماندار مراغه اظهار کرد: این منطقه در محدوده سدّ علویان از فرصتهای مهم گردشگری در شهرستان است.