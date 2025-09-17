به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی امین امینیان در جلسه کمیته گردشگری مراغه افزود: اراضی ملی این دهکده ۲۰ سال پیش برای سرمایه گذاری و ایجاد طرح‌های گردشگری به یک شرکت سرمایه گذاری واگذار شده اما این شرکت سرمایه گذار با گذشت سالیان سال اقدامی برای اجرای طرح و سرمایه گذاری انجام نداده است.

فرماندار مراغه از اداره راه و شهرسازی و شهرداری خواست به بازپس گیری و واگذاری این اراضی به شرکت‌های سرمایه گذاری اقدام کنند.

وی گفت: اراضی دهکده توریستی در دهه ۸۰ برای ایجاد امکانات و زیرساخت‌های گردشگری به یک شرکت سرمایه گذار واگذار شده است.

امین امینیان افزود: هر چه زودتر این اراضی باز پس گرفته شده و برای توسعه گردشگری و ایجاد زیرساخت‌های تفریحی به سرمایه گذاران فعال واگذار شود.

فرماندار مراغه اظهار کرد: این منطقه در محدوده سدّ علویان از فرصت‌های مهم گردشگری در شهرستان است.