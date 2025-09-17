پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین از تعطیلی موقت موزه اشیای تاریخی شهر قزوین بهمنظور تعمیر و احیای سیستم ایمنی موزه و بهروز رسانی تجهیزات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، ، سیدمهدی حسینی گفت: بهدنبال اجرای عملیات تعمیر و روزرسانی تاسیسات ایمنی مخزن و ویترینهای موزه شهر و بهمنظور امنیت اشیا تاریخی فرهنگی تمامی آثار داخل ویترینها جمعآوری شده و به همین دلیل امکان ورود بازدید کننده به موزه طی چند روز آینده امکان پذیر نیست.
مدیرکل میراثفرهنگی استان قزوین ضمن درخواست عدم مراجعه حضوری هم استانیها و گردشگران عزیز برای بازدید از موزه افزود: با پایان کار و بازگشایی مجدد موزه ، مراتب از طریق پورتال و کانالهای رسمی ادارهکل در شبکههای اجتماعی اطلاعرسانی خواهد شد.
در حال حاضر دو موزه سنگ نگارهها و موزه شهر قزوین در مجموعه دولتخانه صفوی به دلیل تعمیرات و بهروزرسانی تجهیزات بهصورت موقت تعطیل هستند.