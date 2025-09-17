مدیر عامل شرکت فولاد اکسین خوزستان گفت: این شرکت با اتکا به دانش فنی، توان تخصصی و تجهیزات پیشرفته، موفق شد برای نخستین بار در کشور ورق فولادی با گرید API ۵ L X ۶۵ MS ویژه خطوط انتقال نفت و گاز ترش را تولید کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود لندی بیان کرد: این ورق فولادی محصولی راهبردی است که تاکنون تنها چند کشور پیشرفته اروپایی و آسیای شرقی توان تولید آن را داشتند.

وی گفت: این دستاورد نتیجه ماه‌ها تلاش‌های تحقیقاتی، آزمایشگاهی و عملیاتی متخصصان خوزستانی است که در مرداد ماه سال جاری به ثمر نشست و ایران را در جمع معدود تولیدکنندگان جهانی این گرید استراتژیک فولادی قرار داد.

لندی با اشاره به ویژگی‌های ممتاز این محصول افزود: ورق‌های فولادی API ۵ L X ۶۵ MS با استحکام تسلیم بالاتر از ۴۵۰ مگاپاسکال، مقاومت ویژه در برابر خوردگی و ترک‌های ناشی از محیط‌های ترش و تولید به روش نورد ترمومکانیکال (TMCP)، نقشی حیاتی در تامین ایمنی و پایداری خطوط انتقال نفت و گاز کشور ایفا می‌کنند.

مدیرعامل فولاد اکسین خوزستان در ادامه گفت: بر اساس بررسی‌ها، تنها در طرح‌های بزرگ نظیر خطوط انتقال گاز ترش میادین پارس جنوبی و شمالی، نیاز کشور به این محصول بیش از دو میلیون تن برآورد شده است، با دستیابی به توان تولید داخلی، ایران از واردات این ورق استراتژیک بی‌نیاز خواهد شد و طرح‌های نفت و گاز کشور با پشتوانه‌ای مطمئن ادامه می‌یابند.

وی با اشاره به همکاری‌های صنعتی تاکید کرد: تحقق این دستاورد با همکاری نزدیک میان شرکت فولاد اکسین خوزستان و شرکت فولاد جهان‌آرا اروند و بهره‌گیری از مزیت‌های جغرافیایی و زنجیره تامین راهبردی امکان‌پذیر شد.

لندی ادامه داد: همچنین آزمون‌های تخصصی شامل آنالیز شیمیایی، کشش، ضربه، خمش، سختی، متالوگرافی، DWTT، آزمون‌های غیرمخرب آلتراسونیک و آزمون‌های خوردگی بلندمدت (HIC و SSCC) مطابق با استاندارد‌های API ۵ L و NACE MR ۰۱۷۵، کیفیت بالای این محصول را به‌طور کامل تایید کرده است.

لندی خاطرنشان کرد: با تولید موفقیت‌آمیز گرید X ۶۵ MS، زمینه برای تولید گرید‌های بالاتر همچون X ۷۰ MS و X ۸۰ MS نیز فراهم شده است؛ اقدامی که علاوه بر پاسخ به نیاز داخلی، ظرفیت صادرات به بازار‌های منطقه‌ای و تقویت زنجیره ارزش صنعت فولاد کشور را ایجاد خواهد کرد.

وی این موفقیت را نمادی از خودباوری و توان جوانان متخصص خوزستانی دانست و آن را گامی درخشان در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای کشور در حوزه نفت، گاز و فولاد برشمرد.