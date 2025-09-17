به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: اقدامی که موجی از امید و نشاط اجتماعی ایجاد کرده و نشان‌دهنده اقتدار و رأفت نظام جمهوری اسلامی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در حاشیه مراسم اهدای بسته‌های نوشت‌افزار به فرزندان مددجویان زندان‌های کرمان اظهار داشت: طبق منویات رهبر معظم انقلاب، جامعه امروز نیازمند اتحاد است و این عفو حتی شامل برخی محکومان امنیتی نیز شد که تحت تأثیر تبلیغات مسموم قرار گرفته بودند. این امر نشان‌دهنده قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران است که هیچ بیمی از آزادی محکومان وجود ندارد.

وی افزود: اقدام کریمانه عفو، علاوه بر ایجاد امید و نشاط در جامعه، پیام واضحی از رأفت و عدالت نظام جمهوری اسلامی به جامعه دارد و موجبات دلگرمی خانواده‌های زندانیان را فراهم کرده است.