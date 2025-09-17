به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی حق بین شهردار منطقه یک تهران در مراسم رونمایی از پایانه شهید شیعه زاده گفت: با هدف توسعه و بهبود کمی و کیفی زیرساخت‌های حمل و نقل پاک و خدمت رسانی مطلوب‌تر به شهروندان، لزوم احداث فضایی مناسب برای پایانه‌ها جهت محافظت از مسافرین در مقابل گرما، سرما و ریزش نزولات جوی، تامین آسایش و رفاه عمومی، افزایش میزان رضایت مندی مسافرین و رانندگان تاکسی و تداوم نهضت مسقف سازی پایانه‌های اتوبوس و تاکسی در سطح منطقه، عملیات اجرایی ساخت پایانه شهید شیعه زاده از آبان ماه سال گذشته در ضلع جنوب میدان تجریش و ابتدای خیابان شهید دربندی (مقصود بیک) آغاز و امروز به بهره برداری رسید.

وی افزود: منطقه یک دارای ۸ پایانه تاکسیرانی است که با اجرای نهضت مسقف سازی، دو پایانه ارم و تابناک سال گذشته به اتمام رسید و امسال نیز دو پایانه شهید شیعه‌زاده و تهرانی مسقف شدند و تنها یک پایانه قائم باقی می‌ماند که تا سال آتی تعیین تکلیف خواهد شد و همه پایانه‌ها به حمل و نقل استاندارد مسافرین خواهند رسید.

حق بین با اشاره به تاکید نگاه معمارانه با رویکرد ایرانی – اسلامی در ساخت پایانه‌ها گفت: پایانه شهید شیعه زاده در زمینی به مساحت ۸۳۰ متر مربع با معماری ایرانی - اسلامی و استفاده از طرح‌های اسلیمی اقتباس شده از معماری امامزاده صالح (ع) و گل‌های نیلوفری با هزینه‌ای در حدود ۱۲ میلیارد تومان درمیدان تجریش اجرا شد که زیبایی خاصی به این میدان داده است و منطبق بر بافت و هویت قدیمی شمیران است.

شهردار منطقه یک افزود: این پایانه با دوخط درکه، ونک با حدود ۱۴۰ دستگاه تاکسی خودرو و ۲۵ دستگاه تاکسی تلفنی آماده خدمات رسانی به مسافرین است و در آن فضایی برای نمازخانه تدارک دیده شده و نیمکت هم برای سهولت مسافرین و رانندگان در نظر گرفته شده است..