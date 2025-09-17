به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان اردل گفت: پیشرفت فیزیکی توسعه مدارس شهرستان اردل و ارتقای کیفیت فضای آموزشی این مدارس با مشارکت خیران و اداره کل نوسازی استان با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان در حال اجراست.

آقای ظفریان افزود: در حال حاضر ۱۱ زمین چمن مصنوعی در دو بخش مرکزی و میانکوه وجود دارد که از این تعداد دو زمین چمن مصنوعی در حال نصب است

وی گفت: خوابگاه دانش آموزی مدرسه شبانه روزی دولتی فروغ دانش با زیر بنای ۲۴۰ متر مربع و باعتبار بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال افتتاح شد.