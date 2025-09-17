رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن اعلام کرد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۱۱ همت از منابع صندوق برای تکمیل زیرساخت‌های آب و برق سایت‌های مسکونی هزینه و برنامه‌ریزی شده است که این رقم تا پایان سال به ۲۰ همت می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، اصغر نوراله‌زاده، رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن، در گفتگو با وزارت راه و شهرسازی گفت: با تاکید وزیر راه و شهرسازی، از آغاز دولت چهاردهم تاکنون ۱۱ همت منابع صندوق ملی مسکن به شرکت‌های آب و برق برای تکمیل زیرساخت‌های سایت‌های مسکونی اختصاص یافته است.

هدف این اقدام، تکمیل انشعابات و خدمات زیربنایی واحدهای مسکونی آماده تحویل است. نوراله‌زاده افزود که صندوق در نظر دارد هزینه‌ها را تا پایان سال جاری به ۲۰ همت افزایش دهد.

وی درباره تکمیل واحدهای حمایتی نیز گفت که بیش از ۱۳۴ همت تسهیلات بانکی و ۱۱۶ همت آورده مردم برای این پروژه‌ها هزینه شده است. این اقدامات در راستای سیاست دولت برای تحویل واحدهای مسکونی با خدمات کامل زیرساختی و روبنایی انجام می‌شود.