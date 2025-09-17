پخش زنده
آیتالله صفایی بوشهری، امام جمعه بوشهر، وقف را «یادگار ماندگار» خواند و خواستار تنوعبخشی به موقوفات استان شد. او با ارائه پیشنهادهایی برای وقف در حوزههای اشتغال، ازدواج جوانان، فرهنگ و سلامت، بر لزوم مشارکت همگانی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر،آیتالله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر صبح امروز در مراسم تجلیل از واقفان و یاوران وقف، با تشریح فلسفه و جایگاه وقف در اسلام، این سنت حسنه را «یادگار ماندگار برای همه اعصار در خدمت به جامعه و مردم » توصیف کرد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با اشاره به محدودیت عمر انسان گفت: انسان عمر محدودی دارد بعد از آن دنیا اوست که عامل اصلی نوع زندگی هست. گناه و عذاب است یا نیست، این دنیا تعیین میکند ولی تمام میشود. انسان وقتی که در قبر جای گرفت و از دنیا به سمت آخرت رفت متوجه میشود که چه فرصتی، چه نعمت که عمر از دست داده است.
امام جمعه بوشهر وقف را راهکاری برای جبران فرصتهای از دست رفته دانست و افزود: خداوند میفرماید این موقوفات جبران گذشته شما محسوب میشود، دائم دارید کار خیر میکنید. لذا یک بنای خیر خداوند برای انسان گذاشته که با وقف بعد از مرگش هم زنده باشد برای جبران و این خیلی نعمت است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به امکان وقف اشتراکی گفت: این وقف اشتراکی که الان طراحی شده همگان میتوانند با حداقل امکانات روی موضوعی وقف کنند لذا وقف به تعبیر صحیح هدیه الهی برای زندهمانی انسان و کسب ثواب بعد از مرگ است.
وی با انتقاد از محدودیت تنوع موقوفات در استان بوشهر تأکید کرد: ما در استان بوشهر تنوع وقف نداریم. وقفهای استان خاصه اما نیازهای موجود جامعه و مشکلات مردم الان خیلی متنوع شده است.
صفایی بوشهری با ارائه پیشنهاداتی برای تنوع بخشی به موقوفات افزود: الان ما چه تعداد بیکار داریم. اگر یک تولیدی راهاندازی شود درآمد آن وقف ازدواج دختران بیبضاعت کنیم. کسانی هم که آنجا کار میکنند شاغل میشوند. یا برای جوانان که مورد هجمه رسانههای مجازی هستند، وقف ورزش و هنر آیینی کنیم.
امام جمعه بوشهر با اشاره به نیازهای درمانی استان گفت: الان در بیمارستانهای استان درمان غربالگری سرطان خیلی ابتدایی داریم. با توجه به رشد فزاینده سرطان لازم است غربالگری تخصصی سرطان به ویژه برای بانوان ایجاد و درمان ابتدایی ایجاد شود.
وی کمک برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، همکاری در خدماترسانی به سالمندان نیازمند، ایجاد آسایشگاه برای معلولین را از دیگر موارد وقف دانست و بیان کرد: وقف برای تولید علم و فناوری، ساخت مدرسه، فعالیتهای قرآنی، تهیه تجهیزات تشخیصی و درمانی بیمارستانها از ضروریات است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه بیمارستان درمان سرطان در بوشهر در حال ساخت است و پیشرفت بالای ۷۰ درصدی دارد خواستار کمک خیرین و نیکوکاران در تأمین تجهیزات این بیمارستان برای تسریع در راهاندازی آن شد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر وقف در عرصه سلامت را یکی از نیازهای اساسی استان دانست و تأکید کرد: با مشارکت واقفان در عرصه سلامت، تا افراد دردمند و نیازمندان احساس کنند واقف دست آنان برای کمک گرفته است.
صفایی بوشهری وقف در عرصه امنیت و اشتغال را از دیگر موارد وقف دانست و افزود: وقف اشتراکی که طراحی شده انسانها میتوانند با کمترین امکانات خود را مشارکت دهند.