کارشناسان در آستانه سال تحصیلی جدید هشدار میدهند انتخاب کیف و کفش تنها بر اساس رنگ و طرح کافی نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سال تحصیلی در حال شروع شدن است و بازار خرید کیف و کفش دانشآموزان رونق گرفته، کارشناسان هشدار میدهند که انتخاب کیف و کفش تنها بر اساس رنگ و طرح کافی نیست.
کارشناس بهداشت استفاده طولانیمدت از کیفهای غیراستاندارد میتواند به ستون فقرات دانشآموزان آسیب بزند و کفشهای بیکیفیت نیز مشکلاتی برای پا و زانو ایجاد میکند.
با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، بازار خرید نوشتافزار، کیف و کفش دوباره داغ شده است.
خانوادهها در تلاشاند بهترین انتخاب را برای فرزندانشان داشته باشند؛ انتخابی که هم باید زیبا و مورد پسند بچهها باشد، و هم سلامت آنها را تضمین کند.
کیف مدرسهای که بیش از حد سنگین یا غیراستاندارد باشد، میتواند به ستون فقرات دانشآموز آسیب بزند. بندهای پهن و قابل تنظیم، و طراحی ارگونومیک از ویژگیهای مهم یک کیف مناسب هستند.
در مورد کفش هم کارشناسان تأکید میکنند که کفشهای طبی، سبک و دارای کفی مناسب برای رشد صحیح پا ضروریاند.
در کنار این موارد، انتخاب نوشتافزارهای باکیفیت و ایمن نیز اهمیت زیادی دارد. مداد، مداد رنگی و دفترهایی که هم جذاباند و هم از مواد غیرسمی ساخته شدهاند، میتوانند خیال والدین را راحتتر کنند.
در نهایت، خرید لوازم مدرسه فقط یک خرید ساده نیست؛ آغاز یک مسیر تازه برای یادگیری، رشد و انگیزه است.
با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، خانوادهها در تدارک خرید نوشتافزار، کیف و کفش مناسب برای فرزندان خود هستند؛ اقلامی که شاید در نگاه اول ساده به نظر برسند، اما نقش مهمی در سلامت جسمی و روانی دانشآموزان دارند.
در بازارهای شهر، شور و هیجان خاصی حکمفرماست.
فروشگاهها مملو از دفاتر رنگارنگ، مدادها، جامدادیها و کیفهای مدرسه هستند. انتخابی که باید هم با سلیقه دانشآموزان هماهنگ باشد، و هم نیازهای آموزشی آنها را تأمین کند.
اما کارشناسان هشدار میدهند: در کنار زیبایی و تنوع، نباید از کیفیت و استاندارد این محصولات غافل شد. بهویژه کیف مدرسه و کفش، که ارتباط مستقیمی با سلامت ستون فقرات، پا و رشد صحیح کودکان دارند.
کیفهای مناسب باید سبک، با بندهای پهن و قابل تنظیم باشند تا فشار زیادی به شانهها وارد نشود. همچنین توصیه میشود وزن کیف نباید بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد وزن دانشآموز باشد.
در مورد کفش هم انتخاب جنس مناسب، تهویهپذیر بودن، و داشتن کفی طبی اهمیت ویژهای دارد. پای کودک در حال رشد است، و استفاده از کفشهای غیراستاندارد میتواند در درازمدت باعث بروز مشکلات اسکلتی شود.
در انتخاب نوشتافزار نیز توجه به ارگونومی وسایل، مانند مدادهایی با قطر مناسب برای انگشتان کودک، و اجتناب از محصولات بیکیفیت و غیربهداشتی ضروری است.
در نهایت، خرید لوازم مدرسه فرصتی است برای آمادهسازی ذهنی و جسمی دانشآموزان برای شروع یک سال تحصیلی پرانرژی. انتخاب هوشمندانه، میتواند آرامش و سلامت را همراه با انگیزه، برای آنها به ارمغان بیاورد