رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: بیش از ۷۰۰۰ طرح مدرسهسازی در کشور درحال ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛حمیدرضا خانمحمدی در دوره آموزشی - تبیینی دبیران قرارگاه جهادی استانها و سرگروههای مردمی پروژههای نهضت مدرسهسازی دولت چهاردهم گفت: ساخت این تعداد مدرسه در کشور کار بزرگی است و بسیار اهمیت دارد، اما بیش از ۷۰۰۰ گروه مردمی و جهادی برای اجرای این طرح ها و دغدغهمندی که بین مردم است ارزش بالاتری دارد و باید این ظرفیت عظیم مردمی سازماندهی و هدایت شود.
خانمحمدی با اشاره به اهمیت نگاه قرارگاهی در عمل، افزود: با تعداد کم افراد نیز میتوان کارهای بزرگ و ماندگار انجام داد. ساخت مدرسه و تجهیز کلاسها ضروری است، اما آنچه به این حرکت عمق میبخشد، نگرش جهادی و قرارگاهی مردم پایه است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تاکیدهای وزیر آموزش و پرورش، نگرش را رکن اساسی کار جهادی دانست و افزود: این تاکیدهای و تجارب میدانی نشاندهنده عمق نگاه جهادی است. همان روحیهای که در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس هشت ساله و ۱۲ روزه دیدیم، امروز در عرصه نهضت تحولی مدرسهسازی و عدالت آموزشی دولت چهاردهم تبلور یافته است.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: رییسجمهور بر مردمباوری و ظرفیت عظیم مشارکت مردمی اعتقاد راسخ دارد، این راهبرد در دولت برای اجرای برنامهها و حل مسائل است که از مسیر عدالت آموزشی آغاز شده است. ایشان باور عمیق دارد که آموزش و پرورش زیربنای توسعه است، حقیقتا برای آن وقت و انرژی هم می گذارند.
خانمحمدی به تجارب و ثبت خاطرات خوب از سفرهای استانی اشاره کرد و گفت: در بازدید اخیر از پروژههای روستای کوشک هزار در شهرستان بیضا استان فارس، جلوههای زیبایی از این همراهی مردمی مشاهده شد. مدارس ما از گذشته با مشارکت مردم ساخته و اداره شدهاند و امروز باید این مسئولیتپذیری به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به «۷ پله نردبان کار قرارگاهی» که توسط وزیر آموزش و پرورش ترسیم شده است، افزود: گام نخست این نردبان، تثبیت نهضت مدرسهسازی است.
خانمحمدی خطاب به دبیران قرارگاههای استانی تصریح کرد: دبیری قرارگاه در استانهای پهناور کار سادهای نیست، اما باور داریم کار شما تخصصی، حساس و در عین حال اثرگذار است.
وی خاطرنشان کرد: دبیران قرارگاه باید گنجیاب باشند و ظرفیتهای مردمی را شناسایی و فعال کنند. طرح شهید عجمیان بهعنوان یک کار جهادی ترکیبی موفق، مسیر نهضت را شتاب داده و عدالت آموزشی را عمق بخشیده است.
معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین بر ابعاد تربیتی و فرهنگی فعالیتهای جهادی تأکید کرد و افزود: این اقدامات تنها ساختوساز نیست؛ آثار تربیتی آن در روحیه دانشآموزان، معلمان و خانوادهها مشهود است. باید فراتر حرکت کنیم و بهگونهای عمل کنیم که نسل آینده این فرهنگ جهادی را بیاموزد.
وی با اشاره به پویش ایران سرافراز بهعنوان یک طرح اثرگذار و ارتقایی برای تقویت هویت ملی در مدارس، خاطرنشان کرد: پرچم و نقشه ایران باید در تمامی مدارس کشور نصب شود تا دانشآموزان با مفهوم مرز، هویت ملی و ایراندوستی بیشتر آشنا شوند.
خانمحمدی در پایان با بیان خاطراتی از همراهی و مشارکت پرشور مردم در پروژههای مختلف، تاکید کرد: امروز مهمترین مسئولیت نهضت مدرسهسازی بر دوش شما دبیران قرارگاههاست. باید انرژی گذاشت و قدرت ملت را در این عرصه نشان داد. هر کار با مردم و برای مردم شدنی است و ثمرات ارزشمندی به همراه خواهد داشت.
رئیس سازمان نوسازی مدارس با بررسی روند عملیاتی - اجرایی نهضت در سامانه ساتع با چند تن از مسئولان مردمی پروژهها در مناطق مختلف تماس گرفت و از روند اجرایی پروژهها مطلع شد.