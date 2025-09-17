پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خوزستان گفت: تفاهمنامه همکاری بین فنی و حرفهای و آموزش و پرورش استان به منظور همافزایی ظرفیتها و اجرای سیاستهای کلی اشتغال و جمعیت به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهرام ملاییهزاروندی اظهار کرد: اجرای طرحهای تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد متناسب با نیاز بازار کار، ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی، همافزایی زیرساختهای آموزشی هنرستانها و مراکز آموزش فنی و حرفهای، مهارتمحور کردن آموزشهای دانش آموزان، همچنین نوسازی زیرساختهای آموزشی از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی، افزایش بهرهوری از طریق استفاده مشترک از امکانات موجود و تدوین بستههای آموزشی اشتغالزا با همکاری آموزش و پرورش از جمله اهداف این تفاهم نامه عنوان شده است.
وی افزود: این تفاهمنامه که به مدت سه سال اعتبار دارد و زمینههایی، چون طراحی و اجرای بستههای مهارتآموزی، برگزاری مسابقات مهارتی، بازنگری استانداردهای شایستگی و توسعه فرهنگ کارآفرینی را شامل میشود.
ملایی هزاروندی ادامه داد: براساس مفاد این تفاهمنامه، کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان ۲ دستگاه برای پیگیری و اجرای برنامهها تشکیل خواهد شد.
وی در این خصوص بیان کرد: هدف از راهاندازی این هنرستانها، تقویت مهارتآموزی و فراهم کردن بستر مناسب برای تربیت نیروی کار ماهر در استان است.
بر اساس تصمیم آموزش فنی و حرفهای و آموزش و پرورش خوزستان برای اجرایی شدن طرح همنوا قرار است این چهار هنرستان در شهرستانهای باوی، لالی، اندیکا و منطقه عین ۲ اهواز راهاندازی شوند.