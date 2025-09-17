پخش زنده
امروز: -
ملی پوشان بسکتبال سه نفره مردان ایران مقابل لیتوانی در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۵ چین نتیجه را واگذار کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال ۳ نفره کمتر از ۲۳ سال مردان در دیدار نخست خود از رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۵ چین، امروز (چهارشنبه، ۲۶ شهریور ماه) از ساعت ۱۲:۵۰ به وقت ایران به مصاف لیتوانی رفت و با نتیجه ۱۷ بر ۱۵ این دیدار را واگذار کرد.
ملیپوشان کشورمان در دیدار دوم امروز از ساعت ۱۶:۳۵ امروز به وقت ایران به مصاف لهستان خواهند رفت.
ادامه برنامه ملیپوشان ایران در این رقابتها به شرح زیر است:
جمعه ۲۸ شهریورماه
ایران - کرواسی ساعت ۶:۴۵ به وقت ایران
ایران - آلمان ساعت ۹:۱۵ به وقت ایران
در این مسابقات ۲۰ تیم در ۴ گروه ۵ تیمی باهم به رقابت میپردازند و در پایان مرحله گروهی، ۲ تیم از هر گروه راهی مرحله یک چهارم نهایی میشوند.
۲۰ تیم ایران، آلمان، فرانسه، مغولستان، چین، لتونی، ایتالیا، نیوزیلند، لیتوانی، لهستان، جمهوری چک، الجزایر، آمریکا، قطر، آرژانتین، صربستان، کرواسی، مصر، ونزوئلا و فیجی در بخش پسران این رقابتها حضور خواهند داشت.
اسامی ملیپوشان حاضر در این رقابتها به شرح زیر است:
پیتر گریگوریان، امیر حسین یازرلو، سید محمد غفاری و علیرضا شریفی
مسعود عماری و آرمین سلیمانزاده به عنوان کادر این تیم را همراهی میکنند.