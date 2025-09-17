در نشست مشترک استاندار مازندران با سفیر چین، ظرفیتهای گسترده استان در کشاورزی، گردشگری، صنعت و آموزش مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در نشست مشترک استاندار مازندران با سفیر چین، ظرفیتهای گسترده استان در کشاورزی، گردشگری، صنعت و آموزش مورد بررسی قرار گرفت؛ طرفین بر توسعه همکاریهای استانی و راهاندازی مسیر دریایی مستقیم تأکید کردند.
استاندار مازندران با اشاره به رتبه نخست استان در تولید ۱۳ محصول کشاورزی، خواستار اتصال به یک استان مشابه در چین شد؛ پیشنهادی که میتواند زمینهساز همکاریهای راهبردی میان دو کشور باشد.
سفیر چین در نخستین سفر خود به مازندران، این استان را دارای منابع طبیعی چشمنواز و ظرفیتهای بینظیر دانست و از آمادگی کشورش برای همکاری در حوزههای اقتصاد جنگلی، انرژیهای تجدیدپذیر و آموزش خبر داد.
سیده حکیمه موسوی گزارش می دهد