به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب‌اله فضل‌اله‌پور روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان خوزستان با هدف تقویت بنیه فرهنگی کانون‌های منتخب در اداره کل فرهنگ و ارشاد استان خوزستان اظهار کرد: این بازتعریف باید برگرفته از اصول قرآنی باشد از این رو مدیران کانون‌های مساجد باید خوب بیاموزند و سپس ترویج کنند.

وی با اشاره ظرفیت کانون‌های مساجد استان گفت: فعالیت فرهنگی و هنری مساجد با بن‌مایه قرآن و مبانی دینی است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان بیان اینکه در عصر حاضر مولفه‌های انسانی زیرپا گذاشته شده است و فرهنگ مصرف‌گرایی خلق شده است بیان کرد: فعالیت کانون‌های مساجد باید در جهتی قرار داشته باشد که این رفتار‌ها را تغییر دهد و رفتار‌ها را انسانی کند.

وی با ارایه راهکار‌هایی برای نزدیک شدن به زیست انسانی بیان کرد: باز تعریف نظام گفتمانی، باز تعریف بین دین و عقلانیت با سازوکار جدید و باز تعریف مبانی دینی از وظایف ما است.

فضل‌اله‌پور ادامه داد: براساس این بازتعریف‌ها لازم است ضمن حفظ اصول خود در مقابل شرایط جدید، باز تعریفی از مبارزه و تعامل با شرایط کنونی ارائه دهیم.

وی گفت: برای تعامل با دنیای امروز، مبارزه فرهنگ غلط مصرف‌گرایی و ارائه مبانی دینی و عقلانی باید از نگاه تک ساحتی به موضوعات پرهیز کرد و مهارت‌های جنگ امروز را آموزش داد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان از پیگیری طرح تاگ یا تالار گفت‌و‌گو خبر داد و گفت: بر اساس این طرح یارانه‌های فرهنگی، کارت فرهنگی _ ورزشی در نظر گرفته شده است که هدفگذاری آن مناطق حاشیه و تمرکز بر حوزه جوانان است.

وی خاطرنشان کرد: این طرح به صورت پایلوت در ماهشهر و اهواز اجرا و اول مهرماه از «آت» رونمایی خواهد شد.

فضل‌اله‌پور از کانون‌های مساجد خواست شناسنامه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مناطقی که در آن فعالیت می‌کنند را در اختیار این معاونت قرار دهند.