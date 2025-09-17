تدارک برنامه های فرهنگی و آموزشی در هفته کودک
مدیر کل کانون پرورش فکری استان البرز گفت: هفته ملی کودک امسال با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» در استان البرز همزمان با سراسر کشور در روزهای ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴ برگزار میشود.
،عاشری با بیان اینکه هفته ملی کودک، فرصتی ارزشمند برای یادآوری جایگاه والای کودکی و توجه به نیازها، حقوق و استعدادهای کودکان است گفت: این هفته با برنامههای متنوع فرهنگی، هنری، آموزشی و ورزشی با مشارکت دستگاههای دولتی و غیر دولتی و سازمانهای مردمنهاد و فعالان حوزه کودک برگزار میشود تا ضمن گرامیداشت این دوران ناب زندگی، فضایی شاد و آموزنده برای رشد فکری، عاطفی و اجتماعی کودکان فراهم شود.
وی افزود: هفته ملی کودک، نه تنها به معنای جشن و شادی برای خردسالان است، بلکه پیامی روشن برای همهی بزرگسالان دارد؛ مسئولیت ما در برابر تربیت، آموزش و حمایت از کودکان، مسئولیتی جمعی و پایدار است.
عاشری گفت:در این روزها، نهادها و سازمانهای مختلف با اجرای برنامههای ویژه، تلاش میکنند تا فرصتهای برابر و محیطی امن و پرانرژی برای شکوفایی نسل آینده فراهم آورند هفته ملی کودک سال ۱۴۰۴ با مشارکت دستگاههای مختلف از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.