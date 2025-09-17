به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ،عاشری با بیان اینکه هفته ملی کودک، فرصتی ارزشمند برای یادآوری جایگاه والای کودکی و توجه به نیازها، حقوق و استعداد‌های کودکان است گفت: این هفته با برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، آموزشی و ورزشی با مشارکت دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان حوزه کودک برگزار می‌شود تا ضمن گرامی‌داشت این دوران ناب زندگی، فضایی شاد و آموزنده برای رشد فکری، عاطفی و اجتماعی کودکان فراهم شود.

وی افزود: هفته ملی کودک، نه تنها به معنای جشن و شادی برای خردسالان است، بلکه پیامی روشن برای همه‌ی بزرگسالان دارد؛ مسئولیت ما در برابر تربیت، آموزش و حمایت از کودکان، مسئولیتی جمعی و پایدار است.

عاشری گفت:در این روزها، نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف با اجرای برنامه‌های ویژه، تلاش می‌کنند تا فرصت‌های برابر و محیطی امن و پرانرژی برای شکوفایی نسل آینده فراهم آورند هفته ملی کودک سال ۱۴۰۴ با مشارکت دستگاه‌های مختلف از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.