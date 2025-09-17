پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان گفت:ارزش هر بسته لوازم نوشت افزار نزدیک به ۹۰۰ هزار تومان و در مجموع بیش از ۸۱۰ میلیون تومان کمک شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، حجه الاسلام حمیدی افزود:این بستهها شامل کیف، دفتر، مداد، مداد رنگی، پاککن، تراش و کیف لوازمالتحریر بوده و میان دانشآموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم توزیع شده است.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی اظهار داشت: این اقدام ارزشمند با پیگیری اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان کرمان و همراهی خیرین انجام شد و همچون سالهای گذشته زمینهای فراهم گردید تا دانشآموزان تحت پوشش که یکی از والدینشان در زندان به سر میبرند، بدون نگرانی از کمبود نوشتافزار وارد سال تحصیلی شوند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان سپس به اهمیت حمایت از تحصیل فرزندان زندانیان اشاره کرد و گفت: نباید نبود سرپرست خانواده موجب بازماندن آنان از تحصیل شود. خانوادهها باید قدر این رأفت و حمایت را بدانند و با بهرهگیری از این فرصت در مسیر علمآموزی و پیشرفت گام بردارند.
سلیمانی، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان استان کرمان نیز اعلام کرد: «از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴۸۰ بسته معیشتی به ارزش هر سبد دو میلیون تومان و در مجموع نزدیک به سه میلیارد تومان میان خانوادههای زندانیان شهرستان کرمان توزیع شده است.»