معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به اینکه تاخیر در ثبت‌نام کلاس اولی‌ها موجب دیرکرد در دریافت کتاب‌های درسی می‌شود، بر لزوم ثبت نام فوری کودکان در مدارس تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیده فرانک موسوی با اشاره به ثبت‌نام ۹۷.۵ درصد دانش‌آموزان ابتدایی خوزستان اظهار کرد: امسال باید ۱۰۱ هزار و ۹۰۰ دانش‌آموز پایه اول ابتدایی در مدارس خوزستان ثبت‌نام کنند.

وی افزود: تاکنون ۱۰۰ هزار و ۱۸۱ دانش‌آموز پایه اولی ثبت‌نام کرده‌اند و حدود ۲ هزار دانش‌آموز دیگر باید ثبت‌نام را انجام دهند.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به ثبت‌نام کتاب‌ها بعد از ثبت‌نام در مدارس بیان کرد: چالش جدی در تاخیر در ثبت‌نام کلاس اولی‌ها، موضوع ثبت‌نام کتاب است. اگر والدین ۳۱ شهریور برای ثبت‌نام فرزندان‌شان اقدام کنند باید بدانند به دلیل اینکه ثبت‌نام کتاب‌ها بعد از ثبت‌نام در مدراس انجام می‌شود، قطعا با تاخیر در ثبت‌نام در مدارس، کتاب هم در اول مهر به دست دانش‌آموزان‌شان نمی‌رسد؛ بنابراین توصیه می‌شود هر چه سریعتر برای ثبت‌نام فرزندان‌شان اقدام کنند.

موسوی در خصوص علت تاخیر ایجاد شده در ثبت‌نام کودکان گفت: بسیاری از اولیا به دلیل اینکه نتوانسته‌اند فرزندشان را در مدرسه مورد نظر خود ثبت‌نام کنند، در انتظار هستند و کودک را جای دیگر هم ثبت‌نام نکرده‌اند.