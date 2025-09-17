به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی رومشکان گفت: مأموران انتظامی رومشکان در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا، حین کنترل خودرو‌های عبوری، به یک دستگاه خودرو ایسوزو یخچال دار مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

سرهنگ مصطفی تیموری افزود: مأموران با هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو، مقدار ۲ تن ماهی فاقد هرگونه مجوز کشف کردند که ارزش این محموله بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بالغ بر ۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی رومشکان گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

