به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان چرام گفت: برداشت محصول ماش در سطح ۲۰۰ هکتار از اراضی حاصلخیز دشت چرام از نیمه دوم شهریور آغاز و تا پایان مهر ماه به پایان می‌رسد.

البرز دستور با بیان اینکه ماش در شهرستان چرام تیر ماه کاشت و در شهریور ماه برداشت می‌شود افزود: باتوجه به تنش آبی در سال زراعی ۱۴۰۴ ماش از جمله حبوبات کم آب بر است که جایگزین مناسبی برای برنج است و به همین خاطر کشاورزان این شهرستان بخشی از زمین‌های شالیزار خود را به کاشت ماش اختصاص دادند

دستور پیش بینی محصول ماشت در هر هکتار از مزارع شهرستان چرام را بین هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۵۰۰ کیلو گرم ذکر کرد و ادامه داد: پیش بینی می‌شود بیش از ۲۰۰ هزار کیلو گرم ماش اط مزارع شهرستان چرام برداشت شود.

وی با بیان اینکه گیاه ماش برای تناوب زراعی مناسب است گفت: با توجه به اینکه ماش نیاز به آب کمی دارد بهترین گیاه در تناوب زراعی است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان چرام با اشاره به اینکه کاه گیاه ماش برای مصرف دام‌های سبک و سنگین ارزش غذایی دارد، اضافه کرد: استفاده بهینه از مصرف آب خانواده حبوبات از جمله ماش، لوبیا، باقلا و نخود است که باعث تثبیت نیتروژن یا همان کود اوره در زمین می‌شود.