به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان گفت: در این رویداد که ۱۰۰ نفر از محققان، ایده پردازان و کارآفرینان شرکت داشتند، دو شرکت دانش بنیان تولیدکننده پهباد‌های کشاورزی و ماشین‌های سی اِن سی، محصولات خود را معرفی کردند.

مجتبی ملکی چوبری هدف از برگزاری این رویداد را تعامل و ایجاد ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت و پر کردن جای خالی دانشگاه در بازار کار دانست.

جلیل قاسمی معاون سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری گیلان هم در این رویداد گفت: شرکت سازنده پهپاد‌های کشاورزی و شرکت سازنده ماشین‌های سی ان سی که طراحی‌های صنعتی انجام می‌دهند، سال گذشته بیش از ۱۰۰ شغل در کشور ایجاد کردند.