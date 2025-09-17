به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست جهاد کشاورزی کوهرنگ از نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی از جمله برنج هندی و مرغ کشتار روز در این شهرستان خبر داد.

کریمیان افزود:این طرح مشترک با همکاری بازرسان اصناف، شبکه بهداشت، کارشناسان جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) و شهرداری به مرحله اجرا درآمده است.

وی هدف از اجرای این طرح، کنترل و مدیریت بهینه بازار، ارتقاء شفافیت در معاملات و تضمین دسترسی شهروندان به کالا‌های اساسی با قیمت مناسب عنوان شده است.