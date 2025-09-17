استاندار استان با تأکید بر اهمیت اقتصاد دریامحور، خواستار شناسایی منابع معدنی در کف دریای خزر و تولید داده‌های پایه برای توسعه زیرساخت‌های ساحلی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار استان در نشست طرح تحول زمین‌شناسی دریایی مازندران با تأکید بر اهمیت اقتصاد دریامحور، خواستار شناسایی منابع معدنی در کف دریای خزر و تولید داده‌های پایه برای توسعه زیرساخت‌های ساحلی شد.

رئیس سازمان زمین‌شناسی کشور نیز از آغاز طرح تحول زمین‌شناسی دریایی در بلوک باختر مازندران خبر داد و گفت: تولید داده‌های پایه و شناسایی منابع معدنی در پهنه‌های آبی، گام مهمی در توسعه اقتصاد دریامحور است.

سرپرست صنعت، معدن و تجارت مازندران هم اعلام کرد: استان دارای ۲۰۸ معدن است که ۱۴۰ معدن فعال هستند؛ تاکنون ۸۶ همت سرمایه‌گذاری در حوزه معدن انجام شده و زغال‌سنگ، فلورین، سرب و روی از مهم‌ترین مواد استخراجی هستند.

گزارش از سیده حکیمه موسوی