استاندار استان با تأکید بر اهمیت اقتصاد دریامحور، خواستار شناسایی منابع معدنی در کف دریای خزر و تولید دادههای پایه برای توسعه زیرساختهای ساحلی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار استان در نشست طرح تحول زمینشناسی دریایی مازندران با تأکید بر اهمیت اقتصاد دریامحور، خواستار شناسایی منابع معدنی در کف دریای خزر و تولید دادههای پایه برای توسعه زیرساختهای ساحلی شد.
رئیس سازمان زمینشناسی کشور نیز از آغاز طرح تحول زمینشناسی دریایی در بلوک باختر مازندران خبر داد و گفت: تولید دادههای پایه و شناسایی منابع معدنی در پهنههای آبی، گام مهمی در توسعه اقتصاد دریامحور است.
سرپرست صنعت، معدن و تجارت مازندران هم اعلام کرد: استان دارای ۲۰۸ معدن است که ۱۴۰ معدن فعال هستند؛ تاکنون ۸۶ همت سرمایهگذاری در حوزه معدن انجام شده و زغالسنگ، فلورین، سرب و روی از مهمترین مواد استخراجی هستند.
گزارش از سیده حکیمه موسوی