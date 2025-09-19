پخش زنده
رئیس جهاد کشاورزی خفر گفت: پیش بینی شده است امسال بیش از دو هزار و ۱۰۰ تن گوجه فرنگی از مزارع شهرستان خفر برداشت و روانه بازار شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،هاشم غنی رئیس جهاد کشاورزی خفر گفت: متوسط برداشت این محصول ۳۰ تن در هر هکتار است.
او افزود: پیش بینی شده است که امسال بیش از دو هزار و ۱۰۰ تن گوجه فرنگی از مزارع شهرستان خفر برداشت و روانه بازار شود.
هاشم غنی ادامه داد: در شهرستان خفر گوجه فرنگی به صورت روزانه برداشت میشود که بخشی از آن در مصارف خانگی و بخشی دیگر برای فروش، راهی بازار مصرف خواهد شد.
رئیس جهاد کشاورزی خفر ادامه داد: شیراز، تهران و اصفهان از جمله بازارهای مصرف و فروش گوجه فرنگی شهرستان خفر هستند.
او اضافه کرد: برداشت این محصول در شهرستان خفر تا اواخر شهریور ماه ادامه دارد.
هاشم غنی بیان کرد: در کاشت، داشت و برداشت محصول گوجه فرنگی در شهرستان خفر برای بیش از ۲۰۰ نفر به صورت فصلی شغل ایجاد شده است.