پخش زنده
امروز: -
رئیس اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی گفت: اکنون فقط از ۵ میلیون تن ظرفیت ۱۵ میلیون تنی پلیمر کشور، استفاده میشود.
حسین دُر، رئیس اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: اتحادیه ما به عنوان بزرگترین اتحادیه فعال در صنایع پاییندستی پتروشمی است که با ۵ هزار و ۴۸۱ واحد تولیدی عضو مشتمل بر ۲۲ تعاونی استانی فعالیت میکند.
وی با بیان اینکه در بحث صنایع پایین دستی ۱۶ کشور هدف صادرات محصولات ما هستند گفت: سهم ما از بازار در کشورهای مختلف مانند افغانستان ۷۲ درصد، عراق ۳۲ و اذربایجان، پاکستان و ارمنستان و کشورهای مختلف ۲ رقمی است این نشان میدهد صنعت ما توانمندی صاردات دارد.
رئیس اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی تصریح کرد: ظرفیت واردات کل این ۱۶ کشور ۱۳۴ میلیارد دلار و سهم ما ۳ میلیارد دلار بوده اگرتخصیص مواد اولیه درست داشته باشیم و مشکلات رقابت در بورس کالا را حل کنیم تواناییی صارات بیشتر را به این کشورها خواهیم داشت.
حسین دُر با اشاره به اینکه در برنامه توسعه هفتم مشخصا قید شده باید به سمت صنایع پایین دست پتروشیمی برویم گفت: باید راهکارهای عینی برای حرکت به سمت توسعه صنایع پتروشمی داشته باشیم، به گونهای که باید مزیتها و ظرفیتهای صنایع پتروشمی در کشور شناسایی و ارزیابی شود که بازار در کدام قسمتها ظرفیت دارد.
وی ادامه داد: اکنون فقط از ۵ میلیون تن ظرفیت ۱۵ میلیون تنی پلیمر کشور، استفاده میشود.