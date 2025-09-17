فرمانده انتظامی دورود از دستگیری ۱۰ اراذل و اوباش سطح ۳ و نوظهور در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان: فرمانده انتظامی دورود گفت : در پی دريافت گزارش های مردمی مبنی بر قدرت نمایی و درگيری و ايجاد مزاحمت برای شهروندان، توسط چند نفر اراذل و اوباش در يکي از محله های شهر، موضوع به صورت ويژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ مجتبي نوريان افزود: مأموران کلانتري ۱۱ بلافاصله در محل حاضر، با اشراف اطلاعاتي و همکاری مردم عاملان درگيری شناسایی، با هماهنگی قضایی هر ۱۰ نفر عامل درگيری دستگير و به مقر انتظامی دلالت داده شدند.

فرمانده انتظامی دورود با بيان اينکه مخلان نظم عمومی انگيزه خود از اين درگيري را تسويه حساب شخصي عنوان کرده اند، گفت: پليس براي برقراري امنيت عمومی اجازه جولان و يا هرگونه شرارت را به افراد قانون شکن نخواهد داد.