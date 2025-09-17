پخش زنده
آیین تودیع و معارفه سرپرست جدید کمیته مینی فوتبال با حضور علی خلیلی رییس فدراسیون ورزشهای همگانی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طی نشستی با حضور علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی آیین تودیع و معارفه سرپرست جدید کمیته مینی فوتبال برگزار و ضمن تقدیر از زحمات کریم مقدم در مدت ریاستش بر این کمیته، با حکم خیللی، امین الهمانی به سمت سرپرست کمیته مینی فوتبال معرفی و منصوب شد.
در سوابق الهمانی دکتری مدیریت راهبردی ورزش، سرمربی تیم ملی فوتبال ۷ نفره جانبازان و توانیابان و دبیری فدراسیون نابینایان دیده میشود.