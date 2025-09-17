سخنگوی دولت با تاکید بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و توجه بیشتر به هنرمندان، گفت: حمایت از بازگشت ایرانیان خارج از کشور در جلسه امروز هیئت دولت مطرح شد و در این راستا شورای عالی ایرانیان تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه هیئت دولت، با اشاره به گزارش‌های مطرح شده در جلسه امروز هیئت دولت، گفت: ضرورت توجه به سرمایه انسانی، توجه بیشتر به هنرمندان و بازگشت ایرانیان خارج از کشور در جلسه امروز مطرح شد و در این راستا شورای عالی ایرانیان تشکیل خواهد شد.

وی در خصوص برنامه دولت برای کوچک‌سازی ساختار و چابک‌سازی، افزود: یکی از نکات مهمی که در جلسه امروز هیات دولت مطرح شد، توجه به کرامت نیروی انسانی و اطمینان کارمندان دولت از عدم ایجاد مشکل برای آنان در صورت کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت است.

سخنگوی دولت اضافه کرد: رئیس سازمان امور اداری و استخدامی نیز توضیحاتی ارائه کرد و در خصوص توجه به پیش‌نیاز‌های لازم تذکراتی داده شد و آقای پزشکیان در این راستا به حفظ کرامت نیروی انسانی تاکید کرد.

مهاجرانی همچنین با تاکید بر اینکه هیچ گونه ضرر و زیانی متوجه کارمندان دولت نخواهد بود، اظهار کرد: در این خصوص سایت «بهین یاب» به منظور یافتن مکان مناسب برای کارمندانی که نیاز به جابجایی دارند، ایجاد و با توجه به اینکه برخی دستگاه‌ها در مسیر اصلاح ساختاری قرار دارند، سامانه می‌تواند به این اقدام کمک کند.

وی ضمن تبریک مجدد قهرمانی تیم ملی کشتی کشورمان توسط هیأت دولت، تصریح کرد: قرار شد وزیر ورزش و جوانان گزارشی از وضعیت زیرساخت‌ها و نیاز‌های ورزش کشور ارائه کند. همچنین گزارشی در خصوص مصرف انرژی و کارگروه ویژه آن در وزارت کشور مطرح شد، مدیریت مصرف بهینه انرژی در دستور قرار گرفته است. تا آغاز دولت تا کنون ۱۲۲۵ مگاوات انرژی خورشیدی به بهره‌برداری رسیده بود و تا پایان شهریورماه سال جاری ۲۲۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید انرژی خورشیدی کشور افزوده خواهد شد.

سخنگوی دولت با اشاره به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه امروز هیأت دولت، بیان کرد: بهینه سازی مصرف انرژی برای ۱۰۰ هزار خانوار تحت حمایت این وزارتخانه نیز صورت گرفته است.

رژیم صهیونیستی در ایجاد نگاه ایران‌هراسی شکست خورد

مهاجرانی افزود: در جلسه امروز همچنین گزارشی از سفر رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان به دوحه پایتخت قطر به منظور شرکت در جلسه سران کشور‌های اسلامی-عربی و نشست‌های دوجانبه ارائه شد؛ لزوم اجماع جهانی برای مقابله با رژیم صهیونیستی و همچنین تغییر نگاهی که صورت گرفته در جلسه امروز مطرح شد، رژیم صهیونی قصد داشت که نگاه ایران هراسی را ایجاد کند، اما این نگاه امروز تغییر پیدا کرده است و این رژیم در دستیابی به اهداف خود در این زمینه با شکست مواجه شد.

وی افزود: این رژیم به حمله به کشورمان بسنده نکرد و کشور قطر را هم مورد هجمه قرار داد که این نشان می‌دهد، کشور‌های جهان اسلام باید در خصوص موضوعات اساسی خود بازبینی صورت دهند.

گزارش استاندار خوزستان درباره آتش‌سوزی هورالعظیم

سخنگوی دولت به ارائه گزارش استاندار خوزستان درباره آتش‌سوزی این روز‌های هورالعظیم اشاره کرد و گفت: این آتش‌سوزی آثار زیانبار محیط زیستی ایجاد کرده است. برای مهار آتش استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها در دستور کار قرار دارد. یک فروند هواپیمای آب‌پاش که در اختیار بود، به دلیل برخورد پرنده از فعالیت بازماند و لذا تمام دستگاه‌ها برای مهار آتش موظف به همکاری شدند.

مهاجرانی افزود: همچنین لزوم هماهنگی با کشور عراق برای پایبندی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مطرح و مصوب شد که یک کارگروه ویژه برای حفاظت از جنگل‌های زاگرس و جنگ‌های شمال کشور تشکیل شود. در این خصوص وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت از محیط زیست و استان‌های مربوطه دخیل خواهند بود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا، اظهار کرد: تبادل پیام‌های غیرمستقیم با آمریکا که از پیش هم در جریان بوده، ادامه دارد.

مصوبات روز یکشنبه هیئت دولت:

سخنگوی دولت از تصویب اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی، خبر داد و گفت: تعیین تکلیف مصوبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر مرجع صدور مجوز‌های حمل و نقل هوشمند (تاکسی‌های اینترنتی) با اصلاحاتی به تصویب رسید.

وی افزود: همچنین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی و مرکزی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) به تصویب جلسه هیئت دولت رسید.

مصوبات روز چهارشنبه هیئت دولت

فاطمه مهاجرانی ادامه داد: آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۷۳ پوشش بیمه پایه برای تمام جمعیت کشور و نحوه دریافت مطالبات سازمان بیمه به تصویب رسید و موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان مصوب شد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دریافت مابه تفاوت خوراک پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی از طریق گشایش تعهد پرداخت برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی مصوب شد.

وی در پایان یادآور شد. در مورد سطح بندی شرکت‌ها و انتخاب شایسته برای نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی، چگونگی انتخاب این افراد با توجه به اهمیت بالای آن به کمیسیون بازگشت و گزارشی نیز به صورت مشخص از سوی وزیر نیرو در خصوص میزان ذخیره آب در سد‌ها ارایه شد که نشان می‌دهد وضعیت مطلوبی نداریم.