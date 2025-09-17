پخش زنده
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعات کاری جدید واحدهای نظامی، امنیتی، ادارات، مدارس و بانکها را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشه حیاط دولت و در جمع خبرنگاران گفت: از اول مهرماه ساعت شروع به کار واحدهای نظامی و امنیتی۶:۳۰ دقیقه و واحدهای صنعتی نیز ساعت ۷:۰۰ خواهد بود.
وی ادامه داد: از اول مهرماه ساعت آغاز به کار اداراتی که در واحدهای ستادی دستگاههای اجرایی ملی مستقر در تهران به صورت شناور از ۷:۰۰ تا ۹:۰۰ است. اما ادارات یا واحدهای استانی ساعت ۷:۰۰ آغاز به کار خواهند کرد.