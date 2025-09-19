به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ساختمان این بخش با ۱۵۰ متر مربع زیر بنا و خرید تمام تجهیزات پزشکی مورد نیاز به ارزش ۸ میلیارد تومان توسط حاج رسول ایزد پناهی از نیکوکاران خنج تامین و پرداخت شده است.

مرکز استریل مکانی است که تمام وسایل مورد لزوم بخش ها و اتاق عمل بیمارستان در آنجا ضدعفونی و استریل می شوند. این بخش بصورت شبانه روزی تمام وسایل استریل سایر بخش های بیمارستان را تامین می کند.

این خیر شهرستان خنج همچنین تاکنون دو باب مسجد در این شهرستان ساخته است.