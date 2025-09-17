بورس انرژی اعلام کرد: همه زیرساخت‌های لازم برای عرضه بنزین سوپر وارداتی در بازار فیزیکی بورس انرژی مهیاست و بورس انرژی آمادگی کامل دارد تا در صورت دریافت اطلاعات و انجام هماهنگی‌های لازم با نهاد‌های ذی‌ربط، برای عرضه بنزین سوپر (ویژه) در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: در پی ابلاغ شیوه‌نامه تأمین و توزیع بنزین سوپر وارداتی توسط وزیر نفت، در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳، امکان واردات، توزیع و قیمت‌گذاری رقابتی این فرآورده توسط اشخاص حقوقی واجد شرایط، در بورس انرژی فراهم شده است.

بر اساس این گزارش تاکنون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران جزئیات مربوط به عرضه این فرآورده، از جمله نوع قرارداد، قیمت پایه، زمان‌بندی تحویل، نحوه تسویه و سایر شرایط اجرایی را، به بورس انرژی اعلام نکرده است.