افتتاح ساختمان دانشگاه جامع علمیکاربردی کهگیلویه و بویراحمد
ساختمان دانشگاه جامع علمی کاربردی کهگیلویه و بویراحمد با هزینه ای بالغ بر ۳۸ میلیارد تومان ساخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور در آیین افتتاح این ساختمان گفت: بهرهبرداری از این طرح حاصل همافزایی و همکاری مشترک استان و دانشگاه است.
علی اکبری با بیان اینکه جمعیت دانشجویی دانشگاه جامع علمیکاربردی در استان بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ نفر است، افزود: این آمار یکی از بالاترین نسبتها در سطح کشور به شمار میرود و برای حفظ و گسترش آن برنامهریزی شده است.
وی تاکید کرد: افتتاح این ساختمان زمینه توسعه فعالیتهای آموزشی، مهارتی و نظارتی دانشگاه را فراهم میکند.
آرمین رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی استان نیز در این مراسم اظهار داشت: این ساختمان در سهطبقه با زیر بنای دو هزار یکصد متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۳۸ میلیارد تومان احداث شده و بخش اداری دانشگاه در آن مستقر خواهد شد.
وی با اشاره به وجود ۶ مرکز علمیکاربردی در استان گفت: سه مرکز در یاسوج، دو مرکز در گچساران و یک مرکز در دهدشت فعال هستند.
یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این آیین گفت: دانشگاهها نقش اصلی و اساسی را در فرآیند توسعه ایفا میکنند و مهمترین عامل توسعه نیروی انسانی کارآمد و بهروز است.
وی افزود: دولت وفاق ملی یکی از اولویتهای خود را توسعه دانشگاهها قرار داده و ما نیز تلاش میکنیم دانشگاهها با ارتقای آموزش و پژوهش و همکاری با صنعت و تولید، نقشآفرینی بیشتری در حل مسائل استان داشته باشند.