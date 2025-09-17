پخش زنده
رئیس کمیته ورزش و جوانان مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد یک چتر گسترده حمایتی بیمهای پایدار و جامع از قهرمانان و مربیان ورزشی میتواند نقشی مهم در افزایش انگیزه، آرامش ذهنی و ثبات حرفهای ورزشکاران داشته باشد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد راستینه، رئیس کمیته ورزش و جوانان مجلس در خصوص طرح حمایتی بیمهای پایدار و جامع از قهرمانان و مربیان ورزشی گفت: قدام اخیر وزارت ورزش در پوشش بیمه قهرمانان و مدالآوران گامی بزرگ و مؤثر در راستای حمایت عملی از قهرمانان و سرمایههای ورزشی کشور است.
وی ادامه داد: در لایحه نظام جامع باشگاهداری، وزارت ورزش، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمهگر مکلف شدهاند که نسبت به حمایتهای بیمهای از قهرمانان و مدالآوران اقدام کنند.
راستینه افزود: در چارچوب این لایحه، تمامی باشگاههای حرفهای موظف خواهند بود که نسبت به بیمه نمودن ورزشکاران، مربیان، مدیران و عوامل فعال در حوزه ورزش اقدامات لازم را انجام دهند.
رئیس کمیته ورزش و جوانان مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: باتوجه به محدود بودن عمر حرفهای قهرمانی در بسیاری از رشتههای ورزشی و همچنین آسیبپذیری بالای ورزشکاران، ایجاد یک چتر گسترده حمایتی بیمهای پایدار و جامع از قهرمانان و مربیان ورزشی میتواند نقشی مهم در افزایش انگیزه، آرامش ذهنی و ثبات حرفهای ورزشکاران داشته باشد.