در آستانه پخش تلویزیونی سریال «پسران هور» به کارگردانی مهدی جعفری نسخه سینمایی این اثر در مزار شهید ابراهیم هادی اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه پخش تلویزیونی سریال «پسران هور» به کارگردانی مهدی جعفری نسخه سینمایی این اثر پنجشنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۷ و ۱۹ در قطعه ۲۶ بهشت زهرا روبه‌روی مزار شهید ابراهیم هادی اکران می‌شود.

سریال «پسران هور» به کارگردانی مهدی جعفری و تهیه‌کنندگی مجتبی فرآورده پس از پایان مراحل فنی به زودی روی آنتن تلویزیون می‌رود.

این سریال روایت متفاوتی از قرارگاه سری نصرت است که شهید علی هاشمی آن را بنا نهاد.

سریال «پسران هور» در مرکز سریال سوره تولید شده و محصول سیمافیلم است که به زودی از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.