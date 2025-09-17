پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در پیامی، درگذشت آیتالله حاج سید علیاکبر موسوی یزدی، مسئول دفتر وجوهات مقام معظم رهبری در قم را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیتالله محمدرضا ناصری یزدی در این پیام با اشاره به شخصیت علمی و معنوی آن مرحوم، نوشت: «ارتحال عالم جلیلالقدر موجب تألم و تأثر گردید. آن فقید سعید عمر شریف خویش را در مسیر تحصیل، تدریس، تألیف علوم آل محمد (ص) و ترویج احکام نورانی اسلام سپری نمود.»
امام جمعه یزد این ضایعه را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع تقلید، حوزههای علمیه و خانواده آن عالم ربانی تسلیت گفت و برای ایشان رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از خداوند مسئلت کرد.