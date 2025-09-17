به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری یزدی در این پیام با اشاره به شخصیت علمی و معنوی آن مرحوم، نوشت: «ارتحال عالم جلیل‌القدر موجب تألم و تأثر گردید. آن فقید سعید عمر شریف خویش را در مسیر تحصیل، تدریس، تألیف علوم آل محمد (ص) و ترویج احکام نورانی اسلام سپری نمود.»

امام جمعه یزد این ضایعه را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع تقلید، حوزه‌های علمیه و خانواده آن عالم ربانی تسلیت گفت و برای ایشان رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از خداوند مسئلت کرد.