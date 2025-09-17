به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حبیب قربانی مهر، معاون پرورشی فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: ۲۵ سال است که از اجرای طرح پرسش مهر می‌گذرد و در این دوره ۵۸۴ هزار نفر دانش آموز و۳۱ هزارو ۳۰۰ نفر از فرهنگیان مشارکت داشتند که در مجموع بیش از ۶۱۵ هزار نفر شرکت کردند و به پرسش مهر رئیس جمهور پاسخ دادند.

معاون پرورشی فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران افزود: بخش‌های این دوره شامل هنر‌های دستی، تجسمی، هنر‌های آوایی، فیلم کوتاه و آفرینش‌های ادبی رسانه و فضای مجازی بوده است که دانش آموزان با خلاقیت خودشون آثار خوبی رو تولید کردند.

همچنین در این مراسم مجید پارسا مدیرکل آموزش شهر تهران گفت: از میان آثار رسیده به دبیرخانه کنگره هزارو ۸۲۸ اثر داوری شدند و در نهایت در این مراسم پایانی از ۲۱۸ آثار دانش اموزی قدردانی شد.

پرسش مهر فرصتی است برای تقویت خلاقیت دانش آموزان کشور که آینده سازان کشور هستند که علاوه بر انگیزه بخشی زمینه ارتقا نقش دانش آموزان و پرورش خلاقیت آنها را فراهم می کند. ‫

در ادامه این مراسم علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش ضمن خوش آمدید گویی به دانش آموزان و جامع فرهنگی گفت: پرسش مهر کار بسیار ارزشمندی است که حالا ۲۵ ساله شده است و اینکه رئیس جمهور محترم کشور موضوعی را مطرح می کند نیازمند توجه همه اعضای جامعه به آن هستند و دانش آموزان که آینده سازان کشور هستند باید در صف اول آن باشندپرسش مهر ۲۵ وفاق ملی در مدرسه و تاثیر آن در کشور بود ، که موضوع مهمی است چرا که انجام کار گروهی، همدلی و هم زیستی مسالمت آمیز در کنار هم نیازمتد وفاق است و در لایه های عمیق تر در کشور این وفاق می تواند اتحاد را ایجاد کند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: تربیت یعنی فکر کردن، یعنی تجربه کردن یعنی مهارت کسب کردن که این موارد امروز که امروز در سیستم آموزشی ما و نظام آموزشی ما خالی است و این موارد باید در سیستم آموزشی کشور دنبال شود

وی در ادامه پیشنهاد داشتند که برای پرسش مهر امسال یکی از زنگ های انشا به پرسش مهر ریاست جمهوری اختصاص پیدا کنند به نوعی هفده میلیون دانش آموزی در یک زنگ انشا به پرسش مهر ریاست جمهوری پاسخ بدن به این شکل که همه دانش آموزان درگیرمسئله خواهند شد و حداقل یک ساعت به پرسش مهر ریاست جمهوری فکر خواهند کرد.