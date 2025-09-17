به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،علیرضا رضازاده رئیس جمعیت هلال‌احمر شیراز گفت: گزارشی مبنی بر واژگونی خودرو سواری پژو پارس در کیلومتر ۵۷ جاده شیراز _جهرم به هلال‌احمر اعلام شد.

او افزود : پس از دریافت خبر این حادثه نجاتگران هلال‌احمر شیراز به سرعت با یک دستگاه خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شیراز ادامه داد : این حادثه سه مصدوم و دو جان باخته به همراه داشت، که نجاتگران پس از ارزیابی صحنه، به کمک‌های اولیه اقدام کردند و سپس مصدومان را به عوامل اورژانس و پیکر جان‌باختگان را به عوامل انتظامی تحویل دادند‌.