فرماندار ملکشاهی گفت: ساعاتی پیش ارتفاعات کبیرکوه در منطقه ملکشاهی از توابع استان ایلام دچار حریق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عباس شیخی حجم آتش سوزی در جنگلهای ملکشاهی گسترده عنوان کرد و افزود: دستگاههای امدادی و آتش نشانی و نیز گروههای مردمی در منطقه حضور دارند؛ اما به علت شیب تند و صعب العبور بودن منطقه امکان مهار آتش سخت شده است.
وی اضافه کرد: از سازمان مدیریت بحران وزارت کشور برای مهار آتش، درخواست اعزام بالگرد داده شده است.
فرماندار شهرستان ملکشاهی از همه دستگاههای امدادی، گروههای جهادی و مردمی خواست؛ تا برای کنترل و مهار آتش سوزی پای کار بیایند.