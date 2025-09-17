به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عباس شیخی حجم آتش سوزی در جنگل‌های ملکشاهی گسترده عنوان کرد و افزود: دستگاه‌های امدادی و آتش نشانی و نیز گروه‌های مردمی در منطقه حضور دارند؛ اما به علت شیب تند و صعب العبور بودن منطقه امکان مهار آتش سخت شده است.

وی اضافه کرد: از سازمان مدیریت بحران وزارت کشور برای مهار آتش، درخواست اعزام بالگرد داده شده است.

فرماندار شهرستان ملکشاهی از همه دستگاه‌های امدادی، گروه‌های جهادی و مردمی خواست؛ تا برای کنترل و مهار آتش سوزی پای کار بیایند.